Eurolega – La Virtus perde contro il Panathinaikos 90 a 76

La Virtus Segafredo Bologna dura 34' all'OAKA di Atene. Sì perchè gli uomini allenati da Luca Banchi fino a quasi alla metà dell'ultimo quarto si sono trovati in vantaggio anche di 5 punti (62-67) per poi andare in rottura prolungata e beccarsi un terrificante parziale di 18-3 che ha letteralmente spento ogni velleità di vittoria per i bianconeri. Il Panathinaikos ha portato a casa una partita davvero complicata, riuscendo a trovare protagonisti diversi nei momenti chiave della partita: Balcerowsky nel primo quarto, Mitoglou nel secondo, Vildoza nel terzo e Lessort (fino a quel momento completamente nullo) nell'ultima e decisiva frazione. Nonostante la sconfitta (che brucia, per quello che si è visto in campo) la Segafredo al cospetto di una big di Eurolega ha giocato un'ottima partita per trequarti di gara, e da questo dato dovrà assolutamente ripartire. Sugli scudi un Marco Belinelli da 20 punti e un Toko Shengelia da doppia doppia. La Virtus cade ad Atene 90 a 76