Eurolega – La Virtus batte Milano 86 a 79

Una Virtus Segafredo Bologna priva di Jordan Mickey porta a casa la sesta vittoria in Eurolega contro una OlimpiaMilano mai doma, caduta solamente nell'ultimo minuto di gioco. Per la Virtus si è trattata di una gara solidissima dove ha dovuto inseguire per quasi tutto il primo tempo, per poi raggiungere un massimo vantaggio di 9 punti a metà ultimo quarto, che ha di fatto messo alle corde la squadra di Messina. Ottima prova corale da parte della squadra allenata da Luca Banchi, con un Dobric finalmente determinate, un Abass mortifero dall'arco e un Iffe Lundberg stellare capace di segnare 17 punti negli ultimi 10 minuti. Il derby d'Italia va dunque alla Segafredo, davanti agli occhi di un patron Zanetti davvero raggiante