Eurolega – La Virtus batte l’Asvel 87 a 84

Una Virtus Segafredo Bologna corsara espugna il campo dell'Asvel Villeurbanne grazie ad una prova solidissima contro un avversario ostico che ha venduto cara la pelle. Le Vu Nera nell'arco di poche settimane si porta così a casa un'altra vittoria in terra francese che vale la quarta perla consecutiva in Eurolega. I francesi sono rimasti attaccati a Bologna fino all'ultimo secondo, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (42-39). Nella ripresa le due squadre si sono affrontate a viso aperto, rispondendo colpo su colpo e dimostando una ferocia agonistica capace di sopperire ad alcuni errori anche banali. Sotto canestro la Segafredo ha fatto fatica, anche grazie alle capacità atletiche di Fall che sotto le plance ha per lunghi tratti dominato. Gli uomini allenati da LucaBanchi non si sono scomposti e nelle curve finali dell'ultimo quarto hanno provato a dare la spallata decisiva alla gara (81-85 a 1'20'' da termine), ma l'Asvel con un colpo di reni è riuscito a riagguantare la partita grazie ad una prodezza dall'arco dell'ottimo Scott. Solamente una prodezza di Isaia Cordinier a 11'' dal termine ha messo il punto esclamativo alla gara. Sugli scudi ovviamente Cordinier (autore di 20 punti), così come il capitano Marco Belinelli ed il solito Toko Shengelia. Bene la coppia Pajola-Hackett in regia e Jordan Mickey che nel secondo tempo è letteralmente salito in cattedra. La Virtus batte l'Asvel 87 a 84, per Pozzecco esordio amaro