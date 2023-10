Eurolega – La Virtus batte la Stella Rossa 85 a 79

Nella serata del ritorno del grande ex Milos Teodosic, omaggiato da tutti gli spettatori presenti (sold out) all'interno delle mura del PalaDozza, la Virtus Segafredo Bologna ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio nei confronti di una StellaRossa mai doma, capace di recuperare per ben 2 volte da un passivo di 15 lunghezze. Si è trattato di una partita sporca, dove gli arbitri hanno fischiato abbondantemente (forse troppo) da ambo le parti, ma che Bologna è riuscita a portare a casa grazie ad una solida difesa e grazie all'ormai proverbiale gioco corale in attacco. Per la Segafredo si tratta dunque della terza vittoria consecutiva in Eurolega che la proietta nei primissimi posti della classifica. Belinelli, Shengelia e Mickey come di consueto in questo inizio di stagione, fra i migliori del match, così come Alessandro Pajola (autore di 10 punti fondalmentali) e IffeLundberg, sempre più uomo da missione speciale per coach Luca Banchi