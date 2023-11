Eurolega – La Virtus batte il Fenerbahce 87 a 79

Una commovente Virtus Segafredo Bologna priva di Polonara, Mickey e Cordinier è riuscita ad avere la meglio nei confronti di un Fenerbahce che nel primo tempo ha letteralmente dominato sotto le plance, grazie ad un mostruoso Motley (25 punti), e che è rimasto col naso avanti fino a 30'' dalla prima sirena lunga. Nel secondo tempo la Segafredo ha stretto le maglie della difesa, andando a limitare i lunghi avversari e prendendo in mano (di forza) le redini della partita spinta da un Dobric finalmente fondamentale e da un Cacok (10 punti per lui) che si è dimostrato un fattore determinante su entrambi i lati del campo. Sugli scudi anche l'ormai "solito" Shengelia da 15 punti e 8 rimbalzi, un Hackett perfetto da 14 punti e un Iffe Lundberg in versione spina nel fianco. Per la Virtus si tratta dunque della settima vittoria in Eurolega, che significa terzo posto in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona