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Vittoria

Una Virtus Bologna che vince e diverte sul parquet del Sap Garden di Monaco di Baviera contro l'insidioso Bayern allenato da coach Gavel. Una Virtus stellare soprattutto nel primo tempo quando i bianconeri sono stati pressochè perfetti nel riuscire a chiudere il primo quarto in vantaggio di 14 punti (21-35), grazie soprattutto ad un grande Klintman. Il ritorno del Bayern durante l'arco della gara è stato fisiologico, ma Bologna è stata sempre molto attenta nel rispondere colpo su colpo ad ogni tentativo di rimonta da parte dei tedeschi. Un'altra gara vinta segnando oltre 90 punti. Una vittoria di gruppo e di carattere che ha mostrato anche tanta aggressività difensiva. Sugli scudi un ottimo Klintman, così come Moore che si sta dimostrando un vero e proprio trascinatore di questa squadra, capace di mettere a referto la bellezza di 20 punti. Bene i lunghi Diarra e Diouf, mentre Carr si conferma ancora una volta l'uomo a cui affidare la palla nei minuti finali. La Virtus porta dunque il suo record a due vinte e due perse in questa quarta giornata di Eurolega, portando a casa un altro scalpo illustre dopo la vittoria di una settima fa contro i campioni d'Europa dell'Olympiacos. La Virtus batte il Bayern Monaco 94 a 87

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