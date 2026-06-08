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Euro 2032, dentro Torino e Firenze. Esclusa Bologna?

Euro 2032, dentro Torino e Firenze. Esclusa Bologna? - immagine 1
Il punto sui cinque stadi che dovrà scegliere la Federazione per Euro 2032
Redazione TuttoBolognaWeb

Il 31 luglio serve la documentazione definitiva per poi trovare le cinque candidate per gli Europei 2032 che l'Italia organizzerà con la Turchia. La Federazione, avrà invece tempo fino a ottobre per identificare i cinque stadi prescelti a ospitare la rassegna continentale.

Oggi ci sono due realtà che sembrano sicure di entrare, una è Torino, dove l'Allianz rispetta i requisiti Uefa, l'altra è Firenze, con la ristrutturazione che procede, seppur a rilento, verso il compimento. Secondo Tmw queste due città dovrebbero essere certe della candidatura. Ora serve trovare le altre tre. I rebus sono Milano e Napoli, servirebbero due impianti nuovi, mentre in forte risalita c'è Genova, che potrebbe avere una nuova struttura. Tra le escluse, invece, ci sarebbero Bologna, che ha registrato lo stop al restyling del Dall'Ara e sta ragionando su uno stadio nuovo, ma il tempo scarseggia, Verona, con un Bentegodi antiquato, e Udine, che non è mai stata considerata tra le candidate.

 

 

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