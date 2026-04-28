Emergenza terzini: fuori João Mário, scocca l’ora di Zortea e De Silvestri

L’infortunio di João Mário rappresenta una tegola pesante che costringe la squadra a rinunciare al proprio terzino sulla corsia di destra. Senza la qualità del portoghese, Italiano si trova di fronte a un bivio tattico che porta a due nomi profondamente diversi tra loro. Da una parte Nadir Zortea , la scommessa che attende ancora il momento del definitivo salto di qualità, e dall’altra Lorenzo De Silvestri , il veterano che rappresenta la certezza nei momenti di tempesta.

Zortea incarna perfettamente il profilo del talento rimasto troppo a lungo nel limbo. Arrivato con grandi aspettative, accompagnate da una struttura fisica imponente, il classe '99 non è mai davvero sbocciato. Le sue prestazioni sono state spesso caratterizzate da fiammate atletiche alternate a lunghe pause di concentrazione, un limite che finora gli ha impedito di prendersi la maglia da titolare. Per lui, questa assenza forzata somiglia molto a un'ultima chiamata per dimostrare di poter appartenere ai palcoscenici che contano.