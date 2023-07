El Azzouzi: “Mi sento un mediano difensivo. Motta? Ci ho già parlato”

Giornata di presentazioni oggi a Casteldebole dove ha rilasciato le prime parole da giocatore rossoblù Oussama El Azzouzi , prelevato per circa 2.5 milioni di euro dal Saint Gilloise e reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa Under 223 con il Marocco. Di passaporto olandese, El Azzouzi dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Schouten.

"La scelta di Bologna? Il mio agente mi ha parlato della possibilità quando le cose erano già concrete - le sue parole - Vedo nel Bologna un grande club con un grande futuro. Mi sento un mediano con caratteristiche difensive e sono qui per dare il 100% sia in allenamento che in partita, poi toccherà al mister fare una valutazione. Motta? Un grande allenatore, ho già parlato con lui e mi ha spiegato i metodi di allenamento che ci saranno. La differenza rispetto al Belgio è sugli allenamenti che qui sono molto con la palla e sulla posizione". Come numero di maglia il giocatore ha scelto la 17.