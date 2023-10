Ecco l’arbitro di Inter-Bologna

Ancora una designazione di livello per il Bologna. Dopo Maresca per la sfida di domenica scorsa all'Empoli, sarà il signor Guida di Torre Annunziata a dirigere Inter-Bologna di sabato alle ore 15 in quel di San Siro. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Di Gioia e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var Marini e Maresca.