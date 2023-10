Ecco la terza maglia del Bologna 2023/2024

Nel giorno del 114° anniversario dalla fondazione del Club, il Bologna Fc 1909 presenta l’ultimo dei kit gara per la stagione 2023-24. Nella nuova terza maglia il rosso e il blu si intrecciano in una grafica optical avvolgente e molto impattante. Come le versioni Home e Away, anche questo kit è interamente realizzato con tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso da Macron e Bologna Fc 1909 nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.