Bologna-Lazio: ecco chi sarà la prima avversaria dell’era Tedesco

Sarà infatti Bologna-Lazio la prima gara del nuovo campionato rossoblù, un match che vedrà da una parte Domenico Tedesco alla guida dei felsinei e dall'altra Gennaro Gattuso alle prese con la sua nuova avventura biancoceleste. Proprio in questi giorni entrambi i club hanno confermato ufficialmente l'arrivo dei due nuovi mister, che già dai primi giorni di luglio saranno all'opera con i rispettivi gruppi per valutare tattiche, strategie e, soprattutto, le mosse di mercato.