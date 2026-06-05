Di MATTEO MESSEROTTI
tuttobolognaweb news Bologna-Lazio: ecco chi sarà la prima avversaria dell’era Tedesco
news
Bologna-Lazio: ecco chi sarà la prima avversaria dell’era Tedesco
Oggi, al teatro Regio di Parma sono state annunciate tutte le gare della Lega Seria A 2026/2027. Alla prima di campionato andrà in scena Bologna-Lazio
Il sorteggio della Lega Serie A ha regalato un inizio col botto per la stagione 2026/27, mettendo di fronte due squadre pronte a cambiare pelle ma separate da un sottilissimo filo conduttore.
Sarà infatti Bologna-Lazio la prima gara del nuovo campionato rossoblù, un match che vedrà da una parte Domenico Tedesco alla guida dei felsinei e dall'altra Gennaro Gattuso alle prese con la sua nuova avventura biancoceleste. Proprio in questi giorni entrambi i club hanno confermato ufficialmente l'arrivo dei due nuovi mister, che già dai primi giorni di luglio saranno all'opera con i rispettivi gruppi per valutare tattiche, strategie e, soprattutto, le mosse di mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA