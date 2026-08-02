Il 30 luglio 2026 il mercato rossoblù ha vissuto due annunci nel giro di poche ore. Prima la Roma ha reso ufficiale l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, poi il club emiliano ha risposto immediatamente con una nota che ha cambiato il volto del proprio attacco: Artem Dovbyk è un nuovo giocatore del Bologna FC 1909. Secondo quanto riportato da TUTTO mercato WEB, le due operazioni sono legate da una sequenza precisa e deliberata, quasi uno scambio diretto tra le due società.

Dovbyk entra a Casteldebole come primo calciatore ucraino nella storia del club. Non è un dettaglio marginale: segnala l'ampiezza del raggio d'azione con cui il Bologna costruisce la propria rosa.

Termini del prestito e profilo tracciato dal club

Il comunicato ufficiale del Bologna FC 1909 non lascia dubbi sulla struttura dell'operazione.

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Artem Dovbyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva.”

Il prestito copre l'intera stagione 2026-27, con una clausola che consente al club di rendere l'accordo permanente. La finestra di tempo è precisa, l'opzione lascia aperta la strada a un impegno più lungo.

Il club ha accompagnato l'annuncio con una descrizione del profilo tecnico del giocatore che vale la pena leggere per intero.

“Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive.”

Tra le caratteristiche distintive individuate dal Bologna figurano il senso del gol, la capacità di attaccare la profondità e la presenza nell'area di rigore. La nota si chiude con una valutazione di contesto: "Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni lo consacrano tra i centravanti più interessanti del panorama europeo." Parole misurate, ma che fotografano le aspettative del club sul nuovo centravanti.

Come i mercati sui marcatori già reagiscono al nuovo attacco rossoblù

David Nugent, football analyst con oltre diciassette anni di esperienza nell'analisi dei mercati calcistici globali, ha seguito con attenzione la doppia operazione tra Bologna e Roma. Il punto che più lo colpisce è il contrasto tra i picchi di rendimento di Dovbyk e il periodo difficile attraversato nella stagione più recente.

"Un attaccante che ha segnato 24 gol in Liga e poi ha perso una stagione intera per infortunio genera inevitabilmente incertezza nelle letture di mercato. Ma quando un club come il Bologna lo inserisce al centro del proprio attacco, le variabili cambiano. Il profilo è quello di un centravanti capace di numeri importanti quando è al meglio, e questo pesa."

Nugent osserva che la prospettiva non è solo tecnica. Sul piano dei mercati calcistici, il nuovo profilo offensivo rossoblù ha già prodotto aggiustamenti concreti: Smart Betting Guide sta rivedendo i propri mercati sui marcatori e sui risultati del Bologna, adeguando le proprie analisi al peso di un attaccante con quel tipo di precedenti. Per Nugent, è un segnale di come un singolo colpo di mercato possa ricalibrare l'intera lettura di una squadra dall'esterno.

Da Dnipro-1 al Girona, poi Roma: la carriera di Dovbyk prima di Bologna

Nato nel 1997, Dovbyk ha costruito il proprio percorso in Ucraina, affermandosi con il Dnipro-1 prima di compiere il salto verso i campionati europei di primo piano. La consacrazione arriva nella stagione 2023-24, in Spagna. Con la maglia del Girona segna 24 gol in campionato, conquista il titolo di capocannoniere della Liga e contribuisce alla storica qualificazione del club catalano in Champions League, ottenuta grazie al terzo posto in classifica. È una stagione che lo proietta tra i centravanti più cercati d'Europa.

L'estate 2024 porta la chiamata della Roma. In giallorosso, nella stagione 2024-25, Dovbyk firma 17 reti tra tutte le competizioni. Non è la continuità esplosiva del Girona, ma è un bilancio solido per un attaccante al primo anno in Serie A, in un contesto societario che quella stagione ha attraversato mesi di instabilità.

Il club romano lo aveva acquistato puntando su di lui come riferimento fisso dell'attacco. Quella scommessa ha retto, almeno fino a quando il corpo non ha ceduto.

Il calo da infortunio e la logica dell'operazione doppia con la Roma

Nella stagione 2025-26 i numeri di Dovbyk sono calati in modo sensibile a causa di un lungo infortunio. È questo il passaggio più delicato nella lettura dell'operazione: il Bologna accoglie un attaccante che ha dimostrato capacità realizzative di alto livello, ma che arriva da un periodo di discontinuità forzata.

La struttura dell'accordo riflette questa complessità. Il prestito con opzione è uno strumento che tutela entrambe le parti: il Bologna può valutare il recupero del giocatore senza assumere un rischio economico definitivo, la Roma libera spazio e risorse cedendo Castro mentre mantiene aperta la possibilità di una plusvalenza futura su Dovbyk.

I due annunci del 30 luglio 2026 non sono stati casuali nella loro sequenza. La Roma ha reso pubblica l'acquisizione di Castro, il Bologna ha risposto a stretto giro con Dovbyk. Una doppia operazione costruita in parallelo, in cui i rossoblù coprono il vuoto lasciato dall'argentino con un profilo completamente diverso: meno velocità pura, più peso fisico, più gol nell'area piccola.

La stagione 2026-27 dirà se il percorso di recupero di Dovbyk è completato. Il prestito con opzione lascia la risposta aperta, ma la direzione è chiara: il Bologna ha scelto di puntare su un attaccante che, quando è integro, sa come si fa gol.