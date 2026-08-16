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Cabal a passo lento

Ragionare, ragionare e ragionare. Questa è la linea di mercato dei dirigenti rossoblù. Il passaggio di Lucumi in bianconero per circa 20 milioni costringe Fenucci, Sartori e Di Vaio a guardarsi intorno. Servirebbe un centrale con le caratteristiche del colombiano, non parlo solo di nazionalità.

Cabal, nato a Cali, è un difensore rapido, bravo nello stacco aereo, dotato di una buona accelerazione e di piede mancino. Il prezzo che ne fa la Juventus è di 10 milioni di euro, il Bologna è interessato a un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Sono questi i motivi che l'hanno portato in cima alla lista dei desideri degli uomini di mercato rossoblù, ma le candidature sono ancora aperte.

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