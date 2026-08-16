Frattesi riparte dalla Lazio. E in un certo senso anche da Bologna. Per riconquistare la Nazionale il classe '99 non può sbagliare la prossima stagione. Deve tornare ad essere quel giocatore importante di Sassuolo e dei primi anni in neroazzurro, e per farlo partirà dai piedi di San Luca. Il 24 agosto al Dall'Ara inizierà il campionato di Frattesi; le conversazioni con Gattuso e Mancini hanno responsabilizzato il centrocampista, che ora vuole cucirsi un ruolo importante alla Lazio e in Nazionale.