Il Bologna è finito nel mirino di Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, trasferitosi alla Lazio, è in cerca di riscatto. Il campionato dell'ex Inter parte dal Dall'Ara.

Lorenzo Baruffi
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Frattesi riparte dalla Lazio. E in un certo senso anche da Bologna. Per riconquistare la Nazionale il classe '99 non può sbagliare la prossima stagione. Deve tornare ad essere quel giocatore importante di Sassuolo e dei primi anni in neroazzurro, e per farlo partirà dai piedi di San Luca. Il 24 agosto al Dall'Ara inizierà il campionato di Frattesi; le conversazioni con Gattuso e Mancini hanno responsabilizzato il centrocampista, che ora vuole cucirsi un ruolo importante alla Lazio e in Nazionale.

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