Sembrava trattarsi di un derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, ma lui ha scelto la Grecia. Remo Freuler, a 34 anni, si trasferisce al Pireo. Niente Serie A e niente Arabia dunque, dove era seguito dal NEOM; sarà Super League greca con l'Olympiakos per l'ormai ex cervello felsineo.

L'esperienza sotto le Due Torri dello svizzero si chiude dopo aver indossato per ben 123 volte la casacca rossoblù. Con il Bologna - Freuler - ha centrato una storica qualificazione in Champions, un quarto d'Europa League e, soprattutto, ha alzato al cielo la Coppa Italia nella notte di Roma. Un grazie speciale dai tuoi tifosi, Remo.