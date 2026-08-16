Salernitana, Sorrento, Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, e Bologna; per poi chiudere al Paris FC. La carriera di Ciro Immobile è da re. Quasi 700 presenze e oltre 350 gol tra club e Nazionale. Un palmarès ricco di trofei individuali e collettivi. Pluri-capocannoniere della Serie A, l'Europeo vinto con l'Italia e la scarpa d'oro vinta nella stagione 19/20; interrompendo il duopolio Messi-Ronaldo e mettendosi alle spalle anche Lewandowski. Dice addio al calcio uno degli attaccanti italiani più forte degli ultimi anni. Un onore averti avuto a Bologna, re Ciro.