Dopo Rizzo il Livorno vuole anche Falletti

Non sembra rientrare nei piani di Sinisa Mihajlovic Cesar Falletti. Il fantasista sudamericano è stato messo sul mercato dalla società felsinea, e nelle ultime ore qualche interessamento è sopraggiunto.

Soprattutto da parte del Livorno, che dai rossoblù ha già prelevato Luca Rizzo. Stando a quanto riportato da Il Tirreno, sarebbe proprio Falletti il prescelto per rinforzare la rosa della squadra toscana in vista della prossima Serie B. La formula preferita dal Livorno per il trasferimento è quella del prestito.