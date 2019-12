Dopo Bologna-Milan Mihajlovic parlerà con Ibrahimovic

“Se Ibra dovesse scegliere Bologna lo farà esclusivamente per me” ha spiegato Sinisa Mihajlovic qualche giorno fa in conferenza stampa.

Sinisa dunque non molla. Sinisa, statene certi, ci proverà fino alla fine nel provare a convincere l’amico (dai tempi dell’Inter) Zlatan Ibrahimovic che Bologna potrebbe essere la piazza giusta per terminare la carriera. Per tre motivi: primo perchè la società di Saputo è pronta a mettere sul piatto ben 9 milioni di euro (netti) per 18 mesi, secondo perchè il Bologna non ha l’immediata necessità di vincere tutte le partite (a differenza del Milan) e, in caso di qualche sconfitta ed una posizione di classifica da parte destra, Zlatan rimarrebbe comunque l’idolo incontrastato dei tifosi bolognesi, terzo, ma non per ordine di importanza, perchè il gigante di Malmoe andrebbe a dare una mano ad un amico.

Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico serbo avrebbe già segnato sul calendario il colloquio con il campionissimo svedese. I due si parleranno al termine della partita proprio contro il Milan. C’è chi giura che questo incontro verbale avverrà addirittura prima di domenica. L’importante è che comunque vada a finire il dialogo fra i due si concretizzi, e che Mihajlovic possa esclamare di averci provato fino alla fine di regalare alla città di Bologna un Top Player che da queste parti non si vede dai tempi di Roberto Baggio (Pallone d’Oro ’93 e vice campione del Mondo giusto per ricordare).

A questo punto non rimane che aspettare l’inizio della prossima settimana. Secondo i bookmakers inglesi lo svedese sceglierà Bologna, mentre per la stampa nazionale Ibra è già promesso al Milan. Come diceva un grande giornalista bolognese…..staremo a vedere.