Donandoni: “In Cina la situazione è tornata normale. Ad aprile in campo”

Intervistato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, l’ex allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha parlato della situazione del campionato di calcio cinese: “Otto ore per i controlli, ma ad aprile si va in campo. In Cina sembra sia tornato il sereno. La situazione è tornata alla normalità anche nelle città”.

L’attuale tecnico dello Shenzen ha lasciato un commento anche sulla situazione in cui versa la sua Bergamo: “Ho conoscenti e amici che hanno perso damiliari a causa del Coronavirus. E anche a me è mancata una persona cara”.