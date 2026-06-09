Domenico Tedesco è atterrato a Bologna

Il neo tecnico del Bologna ha dunque messo piede in città per la prima volta, accolto da una delegazione del club, capeggiata dal direttore sportivo Marco Di Vaio, e da una piccola schiera di tifosi e giornalisti. Tedesco è uscito dal gate di arrivo già con una sciarpa rossoblù al collo, mentre una seconda è stata donata gentilmente da un tifoso corso ad accoglierlo. Ora subito primo contatto a Casteldebole per il summit di mercato a programmare una estate intensa e che sul campo prenderà il via il 7 luglio con il raduno di Casteldebole e il 13 luglio con la partenza per il ritiro di Valles. Qui sotto le immagini da E'Tv Rete 7.