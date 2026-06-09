Puntuale come un orologio svizzero, l'aereo con a bordo Domenico Tedesco è atterrato questa mattina al Marconi di Bologna attorno alle 9.50.
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Domenico Tedesco è atterrato a Bologna
Domenico Tedesco è sbarcato al Marconi con la sciarpa rossoblù
Il neo tecnico del Bologna ha dunque messo piede in città per la prima volta, accolto da una delegazione del club, capeggiata dal direttore sportivo Marco Di Vaio, e da una piccola schiera di tifosi e giornalisti. Tedesco è uscito dal gate di arrivo già con una sciarpa rossoblù al collo, mentre una seconda è stata donata gentilmente da un tifoso corso ad accoglierlo. Ora subito primo contatto a Casteldebole per il summit di mercato a programmare una estate intensa e che sul campo prenderà il via il 7 luglio con il raduno di Casteldebole e il 13 luglio con la partenza per il ritiro di Valles. Qui sotto le immagini da E'Tv Rete 7.
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