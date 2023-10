Via alla stagione del Bologna Futsal: caccia all’A2 Elite

"Essere capitano è un onore e un onere. Avevo già indossato la fascia nel Castello, ma ero più giovane: farlo ora ha un significato diverso. Ritengo che serietà, impegno e rispetto per tutti siano le basi per rivestire questo ruolo. Il nostro punto forte è il gruppo, rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso anno: ragazzi giovani, entusiasti, con tanta voglia di crescere.

Domani saremo, per la prima volta, nelle Marche: il primo scoglio da superare per noi saranno i campi da gioco, diversi dai nostri. Il nostro avversario, il Buldog T.N.T. Lucrezia, ha un campo di dimensioni ridotte, a cui noi non siamo abituati. Dovremo partire col piede giusto, molto concentrati e molto attenti alla fase difensiva. I padroni di casa, che non abbiamo mai incontrato, conoscono bene la categoria, a differenza nostra: so che i miei ragazzi domani daranno l’anima in campo e mi renderanno ancora più orgoglioso di quello che già sono".