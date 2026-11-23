Il meet and greet con quattro giocatori rossoblù
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Domani dalle 17 alle 18 Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson, Roberto Piccoli e Nadir Zortea ti aspettano al punto ALT di Via Nazario Sauro 8D a Bologna.
Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite dalle ore 10 di domani mattina. Il link verrà reso disponibile sul nostro profilo IG.
Ti aspettiamo!
ATTENZIONE:
- Per consentire il corretto svolgimento dell’evento ed evitare che parte dei tifosi facciano la fila a vuoto, l’accesso verrà contingentato a un totale di non più di 80 persone.
- Ogni partecipante dovrà registrarsi al Meet & Greet ed essere in possesso del QR Code di accesso all’evento. Ogni QR Code consentirà l’accesso ad una sola persona.
- Considerata la grande richiesta e il tempo a disposizione, consigliamo ai tifosi di presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’evento.
- Ai tifosi che si presenteranno senza una registrazione, non potrà purtroppo essere consentito l’accesso all’area dedicata all’incontro con i giocatori.
- Nel rispetto dei partner e dei licenziatari, i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna FC 1909.
- Durante l’evento l’accesso allo store per effettuare acquisti sarà contingentato e l’attività di vendita gestita dal personale del negozio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Bologna-Udinese, i migliori e i peggiori
News
Anaclerio: "I cambi non hanno dato niente. Palladino? Secondo me..Dovbyk e Heggem?..""
News
Bologna-Udinese, le pagelle
Editoriale
Quando non si può vincere...Per l'Europa serve di più, ma il pareggio va accettato
News
Pagliuca: "Non un bel Bologna, ma il pareggio ci sta. L'Udinese non è da ultimo posto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti