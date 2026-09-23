Domani i due giocatori allo store del Dall'Ara
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Giovedì 24 settembre, dalle 17:00 alle 18:00, Roberto Piccoli e Nadir Zortea saranno al Bologna FC store dello stadio. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link che verrà reso disponibile sul nostro profilo IG dalle ore 12:00 di domani. Queste le raccomandazioni.
TTENZIONE:
- Per consentire il corretto svolgimento dell’evento ed evitare che parte dei tifosi facciano la fila senza poi poter incontrare i giocatori, l’accesso verrà contingentato ad un totale di non più di 80 persone.
- Ogni partecipante dovrà registrarsi al Meet & Greet ed essere in possesso del QR Code di accesso all’evento. Ogni QR Code consentirà l’accesso ad una sola persona.
- Considerata la grande richiesta e il tempo a disposizione, consigliamo ai tifosi di presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’evento.
- Ai tifosi che si presenteranno senza una registrazione, non potrà purtroppo essere consentito l’accesso all’area dedicata all’incontro con i giocatori.
- Nel rispetto dei partner e dei licenziatari, i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna FC 1909.
- Durante l’evento l’accesso allo store per effettuare acquisti sarà contingentato e l’attività di vendita gestita dal personale del negozio.
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