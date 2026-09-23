VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Giovedì 24 settembre, dalle 17:00 alle 18:00, Roberto Piccoli e Nadir Zortea saranno al Bologna FC store dello stadio. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link che verrà reso disponibile sul nostro profilo IG dalle ore 12:00 di domani. Queste le raccomandazioni.

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