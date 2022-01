Domani il Bologna Primavera sfida la Fiorentina

Torna in campo la primavera di Luca Vigiani, che domani al Franchi affronterà la Fiorentina

Domani ci sarà la ripresa del campionato Primavera dopo un lungo e forzato stop, il Bologna tornerà in campo sfidando i pari età della Fiorentina.

I rossoblù di Luca Vigiani saranno impegnati in trasferta allo stadio Artemio Franchi di Firenze domani alle 14.30, per ritrovare una vittoria che possa cambiare le prospettive del campionato rossoblù: bisogna incrementare i soli 10 punti raccolti fin qui il campionato, e riprendere al meglio dopo l'ultima partita che ha visto i rossoblù sconfitti dal Torino per 2-0; la speranza è quella di bissare il successo ottenuto sui viola lo scorso anno con una doppietta di Pagliuca.