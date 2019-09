Djordjevic su Mihajlovic: “La malattia ha un brutto rivale”

Domani partirà il campionato per la Virtus e oggi in conferenza stampa Sasha Djordjevic non ha parlato solo di basket. I colleghi gli hanno infatti rivolto una domanda su Sinisa Mihajlovic, suo grande amico. Ed esattamente come Miha, anche Sasha ha utilizzato l’umorismo per parlare della leucemia dell’amico.

“Io e Sinisa ci sentiamo spesso, siamo amici e parliamo di tutto – ha affermato – Lui è il più forte di tutti, mi dispiace per la malattia che ha scelto un brutto rivale”, ha scherzato Sasha sorridendo.