Djordjevic: “Sono felice, ma abbiamo margini di miglioramento”

Vittoria al cardiopalma per la Virtus che supera il Monaco con il punteggio di 77-75, ecco il commento di Djordjevic a fine partita: “Un finale bellissimo al termine di una partita nervosa. Forse pensiamo che tutti si arrendano prima di giocare contro di noi. Sono felice e orgoglioso di come abbiamo fatto, ma abbiamo grandi margini di miglioramento. Oggi Monaco ci ha messo in difficoltà, eravamo senza 2 giocatori e questo è stato più difficile. Nel finale abbiamo usato anche un quintetto anomalo e fatto una buona difesa. Alla fine grazie all’esperienza dei giocatori, specie di Teodosic e Markovic che si è sbloccato, abbiamo chiuso la partita. Sfide come questa aiutano a crescere e a credere nei nostri mezzi. Non dobbiamo mollare mai fino alla fine e di questo sono contento e finalmente abbiamo segnato tanto da tre; la disciplina è fondamentale, dobbiamo giocare e non protestare con gli arbitri.”

