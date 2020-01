Djordjevic: “L’impatto dovrà essere positivo fin da subito”

“Domani giocheremo in un ambiente che ha una passione per la pallacanestro unica e indescrivibile, costruita decennio dopo decennio, un amore immenso verso il Club. Sulle ali di questo entusiasmo da parte dei tifosi, la gloriosa società del Partizan ha ottenuto tantissimi successi nazionali ed internazionali. Quest’anno è stata allestita una squadra che ha l’obiettivo di arrivare in fondo sia in Aba League che in EuroCup, e con gli ultimi innesti di mercato hanno fatto capire ai loro avversari, e al mondo della pallacanestro, di puntare molto in alto. Il Partizan è una squadra organizzata, che corre tanto e con tanti creatori di gioco, i loro piccoli sono maestri nel pick and roll E con grandi tiratori. E’ una squadra in salute e noi dovremo essere molto bravi a rispondere subito al loro impatto, che sarà sicuramente importante domani, considerando anche il ritorno di alcuni giocatori serbi qui a Belgrado. Dovremo avere un impatto positivo, soprattutto ad inizio gara, cercando di controllare il ritmo e di imporre la nostra aggressività”.