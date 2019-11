Djordjevic: “Contro il Maccabi Rishon non sarà facile”

La Virtus Segafredo Bologna domani alle 18,30 (diretta Eurosport player e Radio Bologna Uno) affronterà il Maccabi Rishon. Sfida valida per il settimo turno di EuroCup.

Queste le parole di Sasha Djordjevic alla vigilia della partita contro gli israeliani:

“Giocare in casa del Maccabi Rishon non sarà semplice per nessuna squadra, tra le mura amiche hanno già dimostrato il loro valore mettendo in campo prestazioni di alto livello; nella vittoria contro Monaco hanno espresso una buona pallacanestro, veloce e fisica. Nel roster possono contare su giocatori di talento, grandi tiratori, e giocatori di grande esperienza, tutte armi che un coach bravo ed accorto come Guy Goodes userà nell’arco dei 40 minuti. In più, il club israeliano ha dato prova della sua ambizione e della voglia di vincere aggiungendo un nuovo giocatore nelle rotazioni. Fisicamente stiamo bene e, a poco a poco, stiamo acquisendo questa capacità di giocare ogni 2 giorni. Giocare tante partite non ti dà la possibilità di lavorare su ogni singolo dettaglio, ma siamo in salute e dobbiamo rimanere concentrati per portare a casa questa vittoria in trasferta, che potrebbe siglare il passaggio del turno”.