Dinamo Kiev ai gironi di Champions, svolta per Supryaga?

Ieri sera la Dinamo Kiev ha battuto il Gent 3-0 e ha raggiunto i gironi di Champions League. Fase che la squadra ucraina non trovava da 5 anni. Nel match di ieri, Supryaga, ha effettuato l’assist per il compagno Buyalski in occasione del primo gol e procurato 2 rigori (uno poi revocato dal Var).

A questo che anche questa partita è finita agli archivi, cosa accadrà? Il Bologna, tra oggi e domani, attraverso Bigon e Sabatini, dovrà fare un ulteriore passo in avanti verso il presidente Surkis nella speranza che venga incontro ai rossoblù e abbassi le sue pretese per liberare l’attaccante. Se dovesse invece rimanere fermo sulle sue condizioni, il Bologna non avrebbe più del 40% di probabilità di far approdare il centravanti ucraino sotto le due Torri, perchè il ragazzo ha estimatori anche in Bundesliga. Supryaga ha già detto di gradire il Bologna come destinazione e la dirigenza felsinea sta continuando a pressare il procuratori del ragazzo. Inoltre, anche l’allenatore della Dinamo Kiev, Lucescu, ha informato di non aver alcuna intenzione di ostacolare la vendita del giovane. Questo perchè vuole a disposizione un attaccante brasiliano per costruire una squadra simile al suo vecchio Shakthar Donetsk che fu capace di portarlo nell’elite del calcio europeo.

Fonte: Stadio