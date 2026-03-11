tuttobolognaweb news Diamanti a Campus Talks: “Son sempre stato l’esempio che il talento da solo non basta. Il Bologna…”

Diamanti a Campus Talks: “Son sempre stato l’esempio che il talento da solo non basta. Il Bologna…”

Queste le parole di Alessandro Diamanti ai microfoni di Campus Talks, il podcast di Macron
Alessandro "Alino" Diamanti, ex giocatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Campus Talks, il podcast gestito e organizzato da Macron, storico sponsor del BolognaDiamanti ha parlato della sua carriera, dagli inizi alla Serie A per arrivare poi alla Nazionale, di come non ha mai seguito percorsi prestabiliti: sul campo e nella vita ha sempre scelto di fare le cose a modo suo, con talento e coerenza. Per molti è stato uno dei giocatori più estrosi del calcio italiano, ma per lui il calcio è sempre stato prima di tutto una scuola di vita, fatta di libertà, responsabilità e rispetto per le persone.

