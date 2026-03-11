Diamanti a Campus Talks: “Son sempre stato l’esempio che il talento da solo non basta. Il Bologna…”

Alessandro "Alino" Diamanti, ex giocatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Campus Talks, il podcast gestito e organizzato da Macron, storico sponsor del Bologna. Diamanti ha parlato della sua carriera, dagli inizi alla Serie A per arrivare poi alla Nazionale, di come non ha mai seguito percorsi prestabiliti: sul campo e nella vita ha sempre scelto di fare le cose a modo suo, con talento e coerenza. Per molti è stato uno dei giocatori più estrosi del calcio italiano, ma per lui il calcio è sempre stato prima di tutto una scuola di vita, fatta di libertà, responsabilità e rispetto per le persone.