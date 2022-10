Di Vaio: “Uniti per uscire dalle difficoltà”

E' tornato a parlare ieri il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio dopo 7 punti in 10 partite ma la sensazione di una squadra ritrovata in quel di Napoli.

Il diesse del Bologna era all'inaugurazione del Polo Accoglienza e Servizi Solidali di Bimbo Tu: "Dobbiamo giocare e pensare da squadra, come abbiamo fatto contro il Napoli - ha affermato Di Vaio, come riporta Stadio - Stare uniti per superare le difficoltà è il mantra di Thiago Motta che lo ripete sempre. Questo spirito di gruppo deve essere una base per il nostro futuro, poi bisognerà migliorare anche sotto altri aspetti, ma soprattutto fare punti per tirarci fuori al più presto da questa posizione di classifica".