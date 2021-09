Di Vaio su Pyythia: “Seguito a lungo, lavorerà tra Primavera e prima squadra””

Marco Di Vaio e Daniele Corazza a Bfc Weeke

Tra gli ospiti di Bfc Week anche il responsabile scouting Marco Di Vaio che ha illustrato, assieme al responsabile del settore giovanile Daniele Corazza , il mercato intrapreso in estate per rinforzare la Primavera di Luca Vigiani. La punta di diamante della sessione estiva è il finlandese Niklas Pyythia, giocatore che lavorerà anche in prima squadra.

"Ci abbiamo lavorato per diversi mesi - le parole di Di Vaio - Si tratta di un mediano 2003 che da un paio di stagioni giocava in prima squadra in Finlandia. Per noi è un investimento importante e farà la spola tra Primavera e prima squadra".