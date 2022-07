Di Vaio: “Sogno il Bologna in Europa. Arnautovic? Resta”

Lunga intervista sul Resto del Carlino al neo direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Il dirigente ha parlato di tanti aspetti, ripercorrendo le sue prime tappe dietro la scrivania, passando poi ai temi di attualità del mercato dopo le tre cessioni eccellenti prodotte dal club. Il Di Vaio pensiero parte dal rapporto con il Bologna e dalla gavetta: "In questo momento credo di poter fare questo lavoro soltanto qua - le sue parole - Ho iniziato con Corvino, ma era una montagna troppo alta da scalare in quel momento e non ero pronto, ma lo stesso discorso sarebbe valso anche con Bigon. Riccardo mi ha fatto scoprire tutto di questo ruolo e mi ha inserito come capo scouting, è stato fondamentale conoscere tanti campionati. Sabatini invece vive romanticamente il calcio, può innamorarsi o disinnamorarsi di un giocatore nella stessa sessione di mercato. Sartori? Lega la nuova generazione alla vecchia, c'è sempre grande confronto tra di noi e ha tantissimi contatti e scout. Gira sempre ed è sempre al telefono".