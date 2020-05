Di Vaio: “Il calcio deve riprendere. Ibrahimovic? Vedremo…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Il Pallone nel 7, il responsabile dell’area scouting del Bologna Marco Di Vaio ha parlato della situazione attuale in società e dell’eventuale ripresa del campionato. Le sue parole:

“C’è una lenta ripresa come tutto il paese e cerchiamo di tornare alla vita normale di tutti i giorni. Da un paio di settimane la squadra fa allenamenti individuali e ora vedremo cosa succederà da qui a giugno per provare a ricominciare in sicurezza. La macchina calcistica deve rimettersi in moto”.