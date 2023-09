Di Vaio: “Freuler ha visto un progetto interessante, felici di averlo”

Una delle tre trattative che hanno tolto il sonno a Giovanni Sartori è stata proprio quella relativa a Remo Freuler . Cercato dal Bologna con largo anticipo per il nuovo centrocampo di Motta, lo svizzero è stato poi inserito dal Nottingham Forest nella trattativa per portare Nico Dominguez in Premier League e l'operazione ha avuto un rallentamento fino a sbloccarsi solo nelle ultime ore di mercato. Marinakis, il proprietario del Forest, non ha mollato, ha probabilmente cambiato alcune condizioni ma alla fine la pazienza del Bologna ha avuto la meglio. Ad affiancare Freuler oggi nella conferenza stampa di presentazione c'era il diesse Marco Di Vaio , il quale ovviamente non è andato allo scontro con il Nottingham ma ammesso le difficoltà della trattativa:

"Remo arriva qui per sostituire Schouten e quando abbiamo saputo della sua volontà di tornare in Italia ci siamo fatti trovare pronti. Non c'è molto da dire sulla sua carriera, è stato perno dell'Atalanta per tanti anni e lo reputiamo fondamentale dal punto di vista tecnico e caratteriale. Non è stata una trattativa semplice, anche perché c'era in ballo anche Dominguez, ma Freuler ha ritenuto interessante il nostro progetto e siamo molto contenti di averlo qui".