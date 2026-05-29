Di Marzio: “Il Bologna vuole chiudere in giornata per Tedesco”

Per Sky Sport e per Gianluca Di Marzio, il Bologna ha effettuato la sua scelta per la panchina. Il prescelto è Domenico Tedesco. Previsti colloqui in giornata per arrivare a un accordo. La dirigenza rossoblù proverà dunque a capire i margini di manovra per ingaggiare l'ex allenatore di Fenerbahce e Lipsia. Così Di Marzio: