Per Sky Sport e per Gianluca Di Marzio, il Bologna ha effettuato la sua scelta per la panchina. Il prescelto è Domenico Tedesco. Previsti colloqui in giornata per arrivare a un accordo. La dirigenza rossoblù proverà dunque a capire i margini di manovra per ingaggiare l'ex allenatore di Fenerbahce e Lipsia. Così Di Marzio:
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Di Marzio: “Il Bologna vuole chiudere in giornata per Tedesco”
Di Marzio sicuro, il Bologna punta Domenico Tedesco
"Domenico Tedesco è il prescelto per prendere il posto di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Bologna: tutto confermato. Contatti continui per chiudere già in giornata se ci saranno le condizioni".
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