Di Marzio – Ibanez conteso da Bologna e Roma

Continua il pressing del Bologna su Roger Ibanez. I rossoblu, forti dell’accordo appena raggiunto per Barrow, continuano a trattare con l’Atalanta anche per il difensore. I rossoblu non sono però il solo club sulle tracce del difensore. Anche la Roma infatti è convinta del potenziale del giocatore e vorrebbe strapparlo alla concorrenza.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, entrambi i club avrebbero già trovato l’accordo con l’Atalanta. Si parla di 9 milioni di euro più bonus di 2 per il classe ’98. Ora spetta al giocatore scegliere in quale club proseguire la propria carriera.