Di Marzio: “Ghoulam era destinato al Bologna”

Le parole di Gianluca Di Marzio

"La priorità maggiore in casa Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro, visto che Ghoulam non rinnoverà il contratto in scadenza. A gennaio hanno messo le basi per acquistare Olivera dal Getafe e credo che in estate arriverà. Lo volevano subito, ma il club spagnolo non ha voluto cederlo immediatamente. Tant’è che se fosse arrivato, vi posso dire che Ghoulam sarebbe andato al Bologna"