È in dirittura d’arrivo la trattativa per Emanuel Vignato al Bologna. I rossoblu avrebbero superato le ultime resistenze del club clivense per portare già a gennaio il fantasista sotto le Due Torri.

Per Gianluca Di Marzio, l’operazione sarebbe a titolo definitivo per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore diventerà il vice Sansone nello scacchiere di Mihajlovic.