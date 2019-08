Di Marzio – Bologna, si può chiudere per Dominguez

Non si ferma il mercato del Bologna. Dopo l’acquisto di Medel, i rossoblu stanno concentrando tutti i propri sforzi per portare sotto le Due Torri Nicolas Dominguez.

I rossoblu avevano già lavorato al giocatore lo scorso giugno, adesso è ripartita la carica per acquistare il mediano argentino del Velez. Gli emiliani stanno cercando di portare a termine l’operazione senza pagare la clausola di mercato. Sul proprio sito, Gianluca Di Marzio, riporta che il costo si aggirerebbe intorno ai 5 milioni, con il giocatore che però resterebbe un altro anno in Argentina, per poi arrivare in Italia nel 2020. Si attendono ulteriori sviluppi nella giornata di oggi.