Ultimo colpo in prospettiva per il Bologna, che chiude per Ari Sigurpallson dal Kopavogur. Secondo quanto riporta Ginaluca Di Marzio sul proprio blog, il centrocampista classe 2003 arriva in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo, già titolare della Nazionale Under 17 dell’Islanda, si trasferirà in settimana a Casteldebole. Il giocatore è il secondo islandese delle giovanili rossoblu, insieme al classe 2002 Baldursson, a Bologna già da gennaio scorso.