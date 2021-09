Di Gennaro: “Bologna per svoltare deve investire. Sassuolo e Fiorentina avanti”

Le parole di Antonio Di Gennaro a Repubblica

Il calciomercato estivo è concluso ieri, il Bologna ha finalmente un attaccante che risponde al nome di Marko Arnautovic . Ha perso, però, Takehiro Tomiyasu ieri e non l'ha sostituito. Ecco il commento di Antonio Di Gennaro a Repubblica:

"L'impronta di Mihajlovic mi piace, la mentalità, l'andare a pressare alti gli avversari. E' mancata un po' la finalizzazione. Per questo è stato acquistato Marko Arnautovic, un giocatore voluto, quasi preteso dall'allenatore e questo è importante. E' molto cresciuto, anche dal punto di vista caratteriale. Il Bologna, nonostante la cessione di Tomiyasu, è una squadra sicuramente da centro classifica. Per svoltare però bisogna investire, soprattutto per prendere difensori forti, considerando il modulo offensivo rossoblù. Quella di Sinisa dunque è già ora una buona squadra, dietro alle sette grandi può provare a infilarsi anche se io vedo il Sassuolo e forse la Fiorentina un po' più avanti".