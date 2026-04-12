Di Francesco: “Nei primi venti minuti le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Se penso..”

"Abbiamo fatto una prima mezz'ora buona e le migliori occasioni le abbiamo avute noi ma non sono state sfruttate. Poi subiamo un gol con un errore madornale. Se ci penso mi viene da spaccare il tavolo. Che devo dire su un gol così? Ha cambiato la partita. Da lì in avanti ha fatto meglio il Bologna. Incontravamo una squadra molto forte che non aveva bisogno di regali".