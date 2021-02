Di Domizio: “Virtus, ogni gara è fondamentale. Belinelli e Pajola recuperati”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Paolo Di Domizio ha parlato del momento della Virtus e della Final Eight di Coppa Italia di basket femminile che si disputerà alla Segafredo Arena. Si parte dalla squadra di Djordjevic:

“La partita di sabato contro Varese è una partita che la Virtus deve vincere per tanti modi. Soprattutto perchè la Segafredo inizia un periodo molto impegnativo. Lunedì sono tornati Ricci e Tessitori di ritorno dalla Nazionale e anche Belinelli e Pajola hanno recuperato. La Virtus ha cominciato ad essere al completo da questa settimana, perchè prima Djordjevic non ha mai avuto tutto il roster a disposizione. Ogni gara è fondamentale, anche quelle più abbordabili sulla carta come Varese. Sconfitta in Final Eight? In condizioni normali sarebbe stato meglio tornare a giocare subito per smaltire Venezia, ma questi 15 giorni senza partite sono state un toccasana, sia dal punto di vista degli infortuni che del reset delle idee e del gioco. Più si va avanti e più il livello delle partite si alza,e questo si migliora anche avendo a disposizione più allenamenti”.