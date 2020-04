Della Rocca: “Non è da escludere una cancellazione della Serie A”

Intervistato da Sport Today, l’ex rossoblu Luigi Della Rocca ha parlato di come sta vivendo questa quarantena: “Sto passando questo periodo un po’ come tutti. Ho tanto tempo libero, sto in casa e al momento cerco solo di far passare le giornate. Noi del Sasso Marconi non crediamo che il campionato possa riprendere. Si fa fatica in Serie A, figuriamoci nei dilettanti, dove non ci sono mezzi e capacità per seguire i protocolli. Ufficialmente però non c’è ancora stato lo stop, ma sarà una questione di tempo”.

