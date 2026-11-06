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LO STATO DI FORMA E LA VITTORIA DI BERGAMO

Il centrale del Parma ha parlato così della condizione con cui arriva alla partita la squadra di casa e della schiacciante vittoria di Bergamo: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia. Il mister ci aveva detto che se interpretavamo bene la partita con quella sana incoscienza avremmo portato a casa punti. Forse un risultato un po' largo per la gara giocata, ma sicuramente è una vittoria che ci aiuta a preparare le gare che verranno."

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