Queste le parole del difensore dei ducali in vista della partita di domani contro i rossoblù
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
LO STATO DI FORMA E LA VITTORIA DI BERGAMO
Il centrale del Parma ha parlato così della condizione con cui arriva alla partita la squadra di casa e della schiacciante vittoria di Bergamo: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia. Il mister ci aveva detto che se interpretavamo bene la partita con quella sana incoscienza avremmo portato a casa punti. Forse un risultato un po' largo per la gara giocata, ma sicuramente è una vittoria che ci aiuta a preparare le gare che verranno."
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