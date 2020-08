De Silvestri in chiusura, primo rinforzo in arrivo

Lorenzo De Silvestri sarà il primo rinforzo per Sinisa Mihajlovic. La trattativa con il terzino destro ex Torino, attualmente svincolato, viaggia verso la fumata bianca: l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno, ingaggio stagionale intorno agli 850.000 euro.

De Silvestri andrà così ad occupare la casella di terzino destro titolare in casa Bologna. Sicuramente però Tomiyasu non diventerà la sua riserva: Mihajlovic ha detto fin da subito che intende sperimentare il giapponese nel ruolo di difensore centrale, cosa a cui probabilmente assisteremo nelle prime settimane. I due possono giocare assieme anche in caso di difesa a tre: Tomiyasu come terzo di difesa a destra, De Silvestri come esterno di un centrocampo a quattro a cinque sempre dallo stesso lato. Le alternative come si può vedere non mancano, De Silvestri si prepara a diventare il primo rinforzo per Mihajlovic.