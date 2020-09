Lorenzo De Silvestri ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà al Bologna.

L’esterno sinistro, ex giocatore del Torino e classe 1988, ritroverà quindi per la quarta volta in carriera Sinisa Mihajlovic come allenatore. A breve è atteso l’annuncio ufficiale da parte della società rossoblù. Lo riporta Tuttomercatoweb.