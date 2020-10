De Silvestri: “A Bologna grande qualità e organizzazione, i giovani vanno sostenuti”

Lunga intervista oggi su Gazzetta per Lorenzo De Silvestri, uno degli acquisti estivi del Bologna. Quarta esperienza con Sinisa Mihajlovic per il laterale che ha parlato del suo rapporto con il mister e delle prospettive in rossoblù.

“Delle etichette un po’ me ne frego – ha affermato – Un po’ mi dà fastidio che si pensi che io sia il cocco di Mihajlovic o che abbia una corsia preferenziale, tra noi c’è un rapporto importante ed è difficile che un giocatore e un allenatore si ritrovino quattro volte nella stessa squadra, ma lui per due volte è arrivato dove io c’ero già”.